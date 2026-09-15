Аутор:АТВ редакција
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Данас почиње исплата мјесечног борачког додатка за август, као и осталих мјесечних давања за борце, војне инвалиде и породице погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, за шта је из буџета обезбијеђено укупно 51 милион конвертибилних марака.
Исплата се реализује према одредбама новог Закона, којим су значајно унапређена права ове популације. Одмјеравањем нове основице, од прошлог мјесеца повећан је износ по сваком мјесецу проведеном у зони борбених дејстава.
Поред тога, нови законски оквир увео је и посебну новчану накнаду за борце са навршених 65 година живота који немају примања по другом основу, као и посебну накнаду за борце који су током рата били у заробљеништву.
Истом уредбом омогућено је и званично признавање статуса борцима Републике Српске Крајине.
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