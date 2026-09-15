Биометрија на границама ЕУ: Девет земаља још увијек није спремно

Аутор:АТВ редакција
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Девет чланица Европске уније, међу којима су Француска, Њемачка и Италија, одлаже пуну примјену обавезног узимања отисака прстију и фотографисања путника из земаља које нису чланице ЕУ.
Због страха од стварања великих гужви на прометним аеродромима, државе траже додатно вријеме за прилагођавање новом Систему уласка и изласка (ЕЕС).
Иако је ЕЕС требало да буде у потпуности уведен 6. септембра, његова примјена је више пута одлагана како би се избјегле гужве током великих манифестација.
Поред Француске, Њемачке и Италије, додатно вријеме затражиле су и Грчка, Португалија, Холандија, Швајцарска, Белгија и Малта. С друге стране, Шпанија је нови систем у потпуности примијенила.
Према изворима из Брисела на које се позива Гардијан, од укупно 1.500 граничних прелаза потешкоће се биљеже на свега 12 локација, углавном због недовољног броја кабина за биометријску регистрацију.
Иако земље које касне са примјеном технички крше уредбу ЕУ, Европска комисија потврдила је да против њих неће покретати поступке.
Упркос локалним проблемима, у Бриселу ЕЕС оцјењују као успјешан.
До сада је евидентирано 200 милиона регистрација, док је за више од 70.000 особа спријечен улазак у шенгенски простор.
Захваљујући систему откривене су особе које немају потребне визе, као и путници који су прекорачили дозвољених 90 дана боравка у оквиру 180 дана.
Биометрија лица и отисци прстију омогућили су и хапшење појединаца који су покушали да пређу границу користећи фалсификоване пасоше.
Међународно удружење за ваздушни саобраћај (ИАТА) и компанија Рајанер упозорили су на велика кашњења на аеродромима попут Малаге и Палме, због чега су поједини путници пропуштали своје летове.
Као једно од рјешења за смањење притиска на границама најављена је апликација "Травел то Еуропе", која путницима омогућава да унапријед региструју своје податке и фотографију лица.
Апликација је тренутно доступна само у Шведској и Португалији, а ускоро би требало да буде уведена и у још пет земаља, преноси 92Путовања.
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