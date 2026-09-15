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Дарко Лазић се оштро огласио након снимка напада на инфлуенсерку

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15.09.2026 09:00

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Дарко Лазић, пјевач
Фото: Instagram

Пјевач Дарко Лазић огласио се на свом Инстаграм профилу поводом медијских натписа који су његово име довели у везу са инфлуенсерком Кристином Киком Живковић.

Након што је инфлуенсерка објавила узнемирујући снимак физичког напада који је преживјела 31. маја, поједини медији су је представили као блиску пријатељицу породице Лазић на основу заједничких фотографија.

Фолк пјевач је одлучно демантовао било какву блискост или повезаност са наведеним случајем и поручио да једна фотографија не може бити доказ пријатељства.

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"На бројним наступима и приватним прославама фотографисао сам се са великим бројем људи и заиста не могу да памтим сваку особу са којом сам се фотографисао. Једна фотографија не може бити доказ пријатељства, блискости или било каквог посебног односа," започео је Лазић.

Пјевач је потом нагласио да не жели да се његово име злоупотребљава нити наводи у контексту хронике.

"Зато захтијевам да се моје име више не доводи у потпуно погрешан контекст и да се од мене не праве дио прича са којима немам никакве везе. Ја сам естрадни умјетник и желим да се о мени говори због моје музике, пјесама, концерата и наступа, а не кроз 'сиву хронику', криминал или туђе приче и конструкције. Овим путем још једном јасно демантујем било какву повезаност са наводима који су објављени и молим медије да моје име убудуће не користе у том контексту," изричит је био певач.

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Подсјећања ради, Кристина Кика Живковић је јавно објавила снимак напада и навела да је случај пријавила надлежним органима, истичући да више не жели да ћути о насиљу које је претрпјела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дарко Лазић

Кристина Кика Живковић

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