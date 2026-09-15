Вјерује се да вода код овог манастира лијечи

Аутор:АТВ редакција
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На обронцима Рудника, у зеленилу и тишини Шумадије, недалеко од Страгара, налази се Манастир Вољавча – једна од старих српских светиња коју вијековима прате историја, народна предања и приче вјерника.
Посвећен је Светим архангелима Михаилу и Гаврилу, а његови почеци везују се за средњи вијек.
Вољавча није била само мјесто молитве. Кроз историју је имала значајну улогу у животу Србије.
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Посебно мјесто заузима период Првог српског устанка. У манастирском конаку је 1805. године засједао Правитељствујушчи совјет, једно од првих тијела српске модерне државне управе.
Због тога се Вољавча данас сматра и једним од мјеста које свједочи о стварању модерне српске државе.
Са манастиром је повезана и личност Хаџи Рувима, који је крајем 18. вијека овде окупљао и подучавао младе људе. Тако је Вољавча, осим духовног, имала и важан културни и просвјетни значај.
Данас људи у манастир долазе из различитих разлога. Неко долази да се помоли за здравље, неко за породицу, дјецу или ближње, а неко тражи утјеху и снагу у тешком животном периоду.
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Многи посјетиоци посебно истичу мир који осјећају када уђу у манастирску порту.
Вјерници се моле пред светињама, пале свијеће и остављају своје молитве, вјерујући да ће им Бог помоћи у невољама које носе.
Уз Вољавчу и околину вијековима се везују приче о изворима и води којој народ приписује благотворно, па чак и исцјелитељско дејство.
У народном предању могу се чути приче људи који тврде да су долазили због здравствених проблема, молили се, користили воду са извора и касније осјетили побољшање.
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Поједини вјерници таква искуства доживљавају као услишене молитве и чуда.
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