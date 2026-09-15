УИО открила када би могло доћи до првог поврата ПДВ-а

Аутор:АТВ редакција
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Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ саопштила је да су и преостале три институције, са којима је било потребно успоставити техничку размјену података, испуниле услове и обезбиједиле УИО приступ својим информационим системима, тако да би у наредна два дана могло бити издато прво рјешење о поврату ПДВ-а на прву купљену некретнину.
Како су навели из УИО БиХ, створени су неопходни технички предуслови за провођење свих провјера потребних за доношење рјешења о поврату ПДВ-а на куповину прве некретнине.
“Ријеч је о Пореској управи Федерације БиХ, Федералном министарству правде и Влади Брчко дистрикта БиХ, са којима је УИО у претходном периоду интензивно радила на успостављању техничке размјене података”, речено је из УИО БиХ.
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Изузетно је, како су додали, важно што су и посљедње три институције успјеле обезбиједити технички приступ својим системима, пишу "Независне".
“На овај начин комплетирана је инфраструктура која је неопходна да Управа може извршити провјере на територији цијеле БиХ и почети са доношењем рјешења”, рекли су из УИО БиХ.
УИО очекује да ће завршно тестирање бити успјешно завршено у наредних 24 сата, током којег ће, како су нагласили, бити отклоњени сви евенутални недостаци, те би у наредна два дана могло бити издато прво рјешење о поврату ПДВ-а на прву купљену некретнину.
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