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УИО открила када би могло доћи до првог поврата ПДВ-а

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15.09.2026 10:12

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Стамбена зграда у изградњ у Бањалуци.
Фото: АТВ

Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ саопштила је да су и преостале три институције, са којима је било потребно успоставити техничку размјену података, испуниле услове и обезбиједиле УИО приступ својим информационим системима, тако да би у наредна два дана могло бити издато прво рјешење о поврату ПДВ-а на прву купљену некретнину.

Како су навели из УИО БиХ, створени су неопходни технички предуслови за провођење свих провјера потребних за доношење рјешења о поврату ПДВ-а на куповину прве некретнине.

Техничка размјена

“Ријеч је о Пореској управи Федерације БиХ, Федералном министарству правде и Влади Брчко дистрикта БиХ, са којима је УИО у претходном периоду интензивно радила на успостављању техничке размјене података”, речено је из УИО БиХ.

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Изузетно је, како су додали, важно што су и посљедње три институције успјеле обезбиједити технички приступ својим системима, пишу "Независне".

Евенутални недостаци

“На овај начин комплетирана је инфраструктура која је неопходна да Управа може извршити провјере на територији цијеле БиХ и почети са доношењем рјешења”, рекли су из УИО БиХ.

УИО очекује да ће завршно тестирање бити успјешно завршено у наредних 24 сата, током којег ће, како су нагласили, бити отклоњени сви евенутални недостаци, те би у наредна два дана могло бити издато прво рјешење о поврату ПДВ-а на прву купљену некретнину.

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Тагови :

ПДВ

Поврат ПДВ-а за некретнину

Право на поврат ПДВ-а

УИО БиХ

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