Logo

Откривена тајна привлачности: Мушкарци су потпуно луди за овим женама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 08:54

Коментари:

0
Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери
Фото: Pexel/ Vitaly Gariev

Жене са ових шест карактеристика привлаче пажњу сваког мушкарца. Ново истраживање показало је које карактеристике код жена најчешће привлаче пажњу мушкараца на апликацијама за упознавање.

Иако су укуси индивидуални и не постоји универзална формула за привлачност, анализа података апликације Баду показала је одређене обрасце међу корисницима када је одабир жена у питању.

У свијету модерних састанака, гдје се први утисак често ствара за свега неколико секунди на основу фотографије и кратког описа профила, поједини детаљи могу играти већу улогу него што се на први поглед чини.

Осмијех је један од најважнијих детаља

Добра профилна фотографија често је кључ успјеха на апликацијама за упознавање, а осмијех се показао као један од детаља који привлачи највише пажње. Према истраживању Меч групе, изглед осмијеха, укључујући здравље и изглед зуба, важан је великом броју корисника. Око 60 одсто мушкараца и 71 одсто жена навело је да им је лијеп осмијех важан приликом одабира потенцијалног партнера.

Уредни нокти остављају бољи утисак

Иако се нокти можда не чине као пресудан фактор привлачности, подаци сугеришу да људи обраћају пажњу и на такве ситнице. Уредни нокти често се повезују са личном хигијеном и бригом о себи, док неуредан изглед може оставити негативан први утисак.

Бринете су добијале више порука

Према анализи Бадуа, жене са смеђом косом добијале су више порука од плавуша. Бринете су чиниле око 40 одсто укупних порука, док је на плавуше отпадало око 15 одсто. Ипак, аутори истраживања напомињу да резултат може зависити и од тога колико је корисница са одређеном бојом косе било активно на апликацији.

Мушкарци најчешће бирају просјечну висину

Када је ријеч о висини, подаци показују да многи мушкарци не траже екстремне вриједности. Највише њих, око 46 одсто, преферирало је жене високе између 160 и 168 центиметара.

Смеђе очи привукле су највише пажње

Иако се често сматра да су свијетле очи посебно привлачне, анализа Бадуа показала је другачији резултат. Жене са смеђим очима примиле су највише порука међу корисницама апликације.

Најпопуларнија је била „просјечна” грађа

Подаци су показали и да су највише пажње добијале жене са „просјечном” тјелесном грађом. Тај појам је широк и може обухватати различите типове тијела, али је у анализи апликације управо та група била најзаступљенија међу корисницима, преноси Супержена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Љубав

Љубавна веза

љубав и секс

љубавне везе

Коментари (0)

Више из рубрике

Саманта Стовел

Љубав и секс

Чуварка имала интимне односе са затвореником

3 д

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Љубав и секс

Зашто је тешко отићи? Након токсичне везе треба 3 до 6 мјесеци за опоравак

4 д

0
Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери

Љубав и секс

Жене признале шта мушкарци морају чешће радити: Од овога полудимо

1 седм

0
Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

Љубав и секс

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Бојић: Српски народ не треба ничије одобрење да говори о свом страдању

12

40

Стевандић: Српско јединство и култура не познају никакве границе

12

37

Министарство послало оштро упозорење: Судија се скинуо у танге пред дјевојчицама

12

36

Вучић: Слобода је највећа вриједност коју један народ може да има

12

35

Сусрет младих на мосту: Обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима