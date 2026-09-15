Откривена тајна привлачности: Мушкарци су потпуно луди за овим женама

Аутор:АТВ редакција
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Жене са ових шест карактеристика привлаче пажњу сваког мушкарца. Ново истраживање показало је које карактеристике код жена најчешће привлаче пажњу мушкараца на апликацијама за упознавање.
Иако су укуси индивидуални и не постоји универзална формула за привлачност, анализа података апликације Баду показала је одређене обрасце међу корисницима када је одабир жена у питању.
У свијету модерних састанака, гдје се први утисак често ствара за свега неколико секунди на основу фотографије и кратког описа профила, поједини детаљи могу играти већу улогу него што се на први поглед чини.
Добра профилна фотографија често је кључ успјеха на апликацијама за упознавање, а осмијех се показао као један од детаља који привлачи највише пажње. Према истраживању Меч групе, изглед осмијеха, укључујући здравље и изглед зуба, важан је великом броју корисника. Око 60 одсто мушкараца и 71 одсто жена навело је да им је лијеп осмијех важан приликом одабира потенцијалног партнера.
Иако се нокти можда не чине као пресудан фактор привлачности, подаци сугеришу да људи обраћају пажњу и на такве ситнице. Уредни нокти често се повезују са личном хигијеном и бригом о себи, док неуредан изглед може оставити негативан први утисак.
Према анализи Бадуа, жене са смеђом косом добијале су више порука од плавуша. Бринете су чиниле око 40 одсто укупних порука, док је на плавуше отпадало око 15 одсто. Ипак, аутори истраживања напомињу да резултат може зависити и од тога колико је корисница са одређеном бојом косе било активно на апликацији.
Када је ријеч о висини, подаци показују да многи мушкарци не траже екстремне вриједности. Највише њих, око 46 одсто, преферирало је жене високе између 160 и 168 центиметара.
Иако се често сматра да су свијетле очи посебно привлачне, анализа Бадуа показала је другачији резултат. Жене са смеђим очима примиле су највише порука међу корисницама апликације.
Подаци су показали и да су највише пажње добијале жене са „просјечном” тјелесном грађом. Тај појам је широк и може обухватати различите типове тијела, али је у анализи апликације управо та група била најзаступљенија међу корисницима, преноси Супержена.
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