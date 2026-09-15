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Хапшење у Зворнику: Мушкарац извријеђао полицајце

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15.09.2026 09:28

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Хапшење у Зворнику: Мушкарац извријеђао полицајце
Фото: АТВ

Лице Г.М. из Зворника ухапшено је због сумње да је вријеђало полицијске службенике.

Из Полицијске управе Зворник су саопштили да је ово лице нарушило јавни ред и мир вријеђањем полицајаца, као и да је након упозорења да престане наставило да чини прекршај.

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Против њега биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду.

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Тагови :

хапшење

Полиција

ПУ Зворник

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