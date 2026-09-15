Хапшење у Зворнику: Мушкарац извријеђао полицајце

Аутор:АТВ редакција
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Лице Г.М. из Зворника ухапшено је због сумње да је вријеђало полицијске службенике.
Из Полицијске управе Зворник су саопштили да је ово лице нарушило јавни ред и мир вријеђањем полицајаца, као и да је након упозорења да престане наставило да чини прекршај.
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Против њега биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду.
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