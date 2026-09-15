У близини полицијске станице изгорјела два аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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На Маријин Двору у Сарајеву током претходне ноћи изгорјела су два возила.
Аутомобили су били паркирани у улици Магрибија, недалеко од Полицијске станице Центар.
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Улица је јутрос затворена за саобраћај, пише Кликс.
Полицијски службеници под надзором тужиоца обавиће увиђај којим ће бити утврђено да ли је узрок подметнути пожар или самозапаљење.
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