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У близини полицијске станице изгорјела два аутомобила

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15.09.2026 07:05

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На Маријин Двору у Сарајеву током претходне ноћи изгорјела су два возила.

Аутомобили су били паркирани у улици Магрибија, недалеко од Полицијске станице Центар.

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Улица је јутрос затворена за саобраћај, пише Кликс.

Полицијски службеници под надзором тужиоца обавиће увиђај којим ће бити утврђено да ли је узрок подметнути пожар или самозапаљење.

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Тагови :

Сарајево

изгорио аутомобил

Полиција

увиђај

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