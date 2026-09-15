Аутомобил слетио са пута: Три особе повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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Три особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила у Тузли на јужној магистрали.
- Била је у поноћ саобраћајна незгода и једно возило је учествовало. Слетило је с пута - речено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона.
Из полиције додају да је ријеч о лашким тјелесним повредама.
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