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Аутомобил слетио са пута: Три особе повријеђене

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15.09.2026 08:15

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Три особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила у Тузли на јужној магистрали.

- Била је у поноћ саобраћајна незгода и једно возило је учествовало. Слетило је с пута - речено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона.

Из полиције додају да је ријеч о лашким тјелесним повредама.

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Тагови :

Тузла

Саобраћајна несрећа

повријеђени

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