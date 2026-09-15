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Водовод најавио радове: Ево које бањалучке улице данас остају без воде

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15.09.2026 10:27

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Водовод најавио радове: Ево које бањалучке улице данас остају без воде
Фото: АТВ

Данас ће се изводити радови у улицама Алексе Шантића (Кочићев вијенац), Франца Шуберта (Кочићев вијенац – измештање цјевовода), Петра Великог (Чесма), Шарпланинској (Петрићевац) и Карађорђевој (Лауш).

Екипе"Водовода" задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у Поткозарју, Горњој Пискавици, Бистрици и ПС Вулини

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

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Тагови :

Вода

водовод

Бањалука

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