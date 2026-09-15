Каран: Забрана прелета премијеру Србије - чин приватизације институција БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је одлука Министарства иностраних послова у Савјету министара да забрани прелет премијеру Србије Ђури Мацуту чин приватизације институција БиХ, прије свега спољне политике, али да такви потези могу само да оснаже српски народ да користи капацитете на нивоу БиХ.
Каран је напоменуо и да је Министарство овим чином прекршило Бечку конвенцију у дипломатским односима.
"Они су нарушили добре дипломатске односе према Србији и то је веома некоректан политички потез, али и много више од тога. Они на тај начин желе да покажу свој негативни, нетолерантна чак и непријатељски став према Србији", изјавио је Каран новинарима у Бањалуци.
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Он је навео да овакви потези политичког Сарајева могу само да оснаже српски народ да користи све своје капацитете на нивоу БиХ, гдје се не може донијети ниједна релевантна одлука без српског гласа.
"Ово нас такође враћа на то да морамо још снажније користимо наше специјалне везе, али и наше право да се ниједна оваква одлука не може донијети без конститутивног народа, у овом случају без српског народа", рекао је Каран.
Негативан аспект овог потеза Каран види и у томе што се дешава када Српска и Србија обиљежавају заједнички празник – Дан српског јединства, слободе и националне заставе.
"Овим чином се жели да одвојити национално биће Републике Српске од Србије, те да нас спријече да обиљежавамо наше заједничке празнике", рекао је Каран.
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Каран је указао да Србија, са друге стране, показује своју дипломатску смиреност и даље позивајући на поштовање Дејтонског мировног споразума.
Министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић јуче је одбио захтјев за прелет авиона којим је премијер Србије Ђуро Мацут требало да стигне у Бањалуку, због тога што није послат на вријеме.
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