Ниво воде 12 центиметара од критичне границе за снабдијевање Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Из јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ објавили су снимак кључног изворишта Бачево, које водом снабдијева више од 400.000 грађана Сарајева, упозоривши на изузетно озбиљну ситуацију на терену.
Посебно су се осврнули на ниво у бунарима КБ1 и КБ8, из којих се вода путем пумпних агрегата транспортује у Пумпну станицу и резервоар Бачево, а потом даље према дистрибутивном систему града.
На снимку са изворишта Бачево јасно се може видјети тренутно стање нивоа воде у поменутим бунарима.
„На бунару КБ1 тренутно је измјерен ниво воде од 312 цм, док се ниво на којем долази до заштитног искључења, односно 'испадања' пумпног агрегата, налази на дубини од три метра. То значи да је тренутни ниво воде свега 12 цм изнад критичне коте на којој може доћи до активирања заштите и престанка рада пумпног агрегата. Ситуација на бунару КБ8 такође захтијева посебну пажњу. Тренутни ниво воде износи 117 цм, док се пумпни агрегат налази на дубини од једног метра, односно тренутни ниво воде је свега 17 цм изнад критичног нивоа“, навели су.
С обзиром на изузетно малу разлику између тренутног и критичног нивоа воде, постоји могућност активирања заштитног система пумпних агрегата уколико дође до даљег пада нивоа.
У том случају може доћи до аутоматског искључења пумпе и престанка њеног рада, што би директно утицало на расположиве количине воде које се са изворишта Бачево пласирају у систем водоснабдијевања.
Из ВиК-а су рекли да континуирано прате стање на изворишту Бачево и расположиве количине воде те предузимају све активности у циљу очувања стабилности система водоснабдијевања.
„КЈКП ВиК захваљује грађанима на досадашњој рационалној и одговорној потрошњи воде те их молимо да и у наредном периоду наставе са таквим односом према овом драгоцјеном ресурсу, све до потпуне стабилизације временских прилика и појаве значајнијих падавина“, наводи се у саопштењу, преноси Кликс
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