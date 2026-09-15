Logo

Огласио се Институт за јавно здравство Српске о опасном вирусу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 10:39

Коментари:

0
Огласио се Институт за јавно здравство Српске о опасном вирусу
Фото: АТВ

Институту за јавно здравство Републике Српске током ове године није пријављено присуство вируса Западног Нила, речено је Срни у овој здравственој установи.

Епидемиолог у Институту за јавно здравство Републике Српске Ирена Шпегар Дробац појаснила је да је грозница Западног Нила заразно обољење вирусног поријекла које се, углавном, преноси убодом зараженог комарца.

Дробац је напоменула да око 80 одсто особа које су заражене неће развити манифестну клиничку слику, односно неће имати симптоме обољења.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Нека се Српска тробојка вјечно и поносно вијори

"Код око једне од пет заражених лица развија се температура која може бити праћена симптомима као што су главобоља, болови у тијелу, болови у зглобовима, повраћање, дијареја или осип. Већина људи са оваквом фебрилном болешћу се опоравља у потпуности", истакла је Дробац.

Она је указала да се код мање од један одсто заражених јавља тежа клиничка слика болести, која захвата централни нервни систем, односно развија се енцефалитис - упала мозга или менингитис, односно упала можданих овојница.

"Тежа клиничка слика се може развити код особа било које доби, али су под већим ризиком старији од 60 година, као и лица са већ постојећим обољењима и стањима попут карцинома, дијабетеса, хипертензије, болести бубрега и особе са трансплантираним органима", појаснила је Дробац.

Аутомобил

Ауто-мото

Ако аутомобил има овакву регистарску таблицу, саобраћајна камера је неће снимити

Према њеним ријечима, процјењује се да једна од 10 особа која развије неуролошке симптоме - премине, док код преживјелих могу остати трајне неуролошке посљедице.

"Најинтензивнија трансмисија вируса широм Европе је углавном између јула и октобра и поклапа се са периодом када су вектори најактивнији, а температура околине је довољно висока", рекла је Дробац и нагласила да је спречавање убода комарца најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила.

Према подацима Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" од 1. јуна до 6. септембра у Србији је регистровано 37 случајева грознице Западног Нила, а 34 случаја имају неуроинвазивни облик болести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Институт за јавно здравство Републике Српске

вирус Западног Нила

Коментари (0)

Више из рубрике

Паук

Здравље

Угризао га паук - неколико дана касније завршио у коми

2 ч

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Здравље

Да ли су лијекови за мршављење смртоносни? Покренута истрага

4 ч

0
Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету

Здравље

Јутарње навике које могу да промијене цијели дан

4 ч

0
Болница, лијекови

Здравље

Научници открили који систем у тијелу први почиње да стари

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Бојић: Српски народ не треба ничије одобрење да говори о свом страдању

12

40

Стевандић: Српско јединство и култура не познају никакве границе

12

37

Министарство послало оштро упозорење: Судија се скинуо у танге пред дјевојчицама

12

36

Вучић: Слобода је највећа вриједност коју један народ може да има

12

35

Сусрет младих на мосту: Обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима