Лавров: Запад откинуо Косово од Србије, а за Крим промијенио правила

Аутор:АТВ редакција
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Украјинска криза је добар примјер на основу којег се може изучавати како Запад стално занемарује своје међународне обавезе, изјавио је Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије на састанку са амбасадорима страних држава.
Он је указао да Запад искључиво селективно тумачи Повељу УН, као што је то било у случају са Косовом и Метохијом.
"Запад воли да тумачи Повељу УН, али искључиво селективно, извлачећи из ње принципе и тачке које у том тренутку одговарају његовим политичким плановима. Требало је да откину КиМ од Србије и једнострано су прогласили независност и рекли да је то право народа на самоопредјељење. Када је кроз неколико година одржан референдум на Криму, а на КиМ није било никаквог референдума, тамо су рекли да на Криму није у питању право људи на самоопредјељење, већ да тамо треба да предњачи принцип територијалног интегритета Украјине. На сваком кораку, свуда има мноштво таквих примјера", рекао је Лавров.
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Он је подсјетио да се о декларацији УН из 1970. године наводи да су принципи територијалног интегритета примјењиви за државе које поштују принципе равноправности и самоопредјељења народа и чије владе које представљају цијели народ који живи на територији без обзира на расу, вјероисповијест или боју коже.
"Чисти неонацисти који су незаконито преузели власт у Кијеву фебруара 2014. године нису представљали ни народ Крима, ни Новорусије ни Донбаса. Јасно је да је за све етапе украјинске кризе карактеристичан отворени правни цинизам", подвукао је он.
Лавров је истакао да кијевски режим не поштује основно људско право на живот и навео примјер.
"Редовно гледате снимке који показују дјеловање такозваних ловаца на људе, оних који на улицама Кијева и других украјинских градова хватају младе људе, али и оне који нису тако млади. Убацују их у возила како би их принудно послали на фронт, без икаквих позива и без икакве званичне мобилизације. Не сумњам да ће ускоро на ред доћи и жене", рекао је Лавров.
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