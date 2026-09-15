Ово се чека цијелог живота: Три знака долазе до пара, један игра тикет

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Планете су се намјестиле тако да се три знака обогате до 1. октобра, а један би одмах требало да попуни тикет.
Планете су се намјестиле тако да се баш три знака обогате до 1. октобра, и то не на кашичицу. Ријеч је о новцу који се не потроши за недјељу дана, већ мијења план за цијелу јесен. Један од ових хороскопских знакова има и додатни сигнал, ово је његов тренутак за тикет, лутрију или бинго.
Бику се враћа новац за који је већ мислио да га неће видјети. У сриједу поподне стиже позив или порука са вијестима које ће му поправити стање на рачуну, највјероватније због посла завршеног још у јулу. Сачувајте рачуне и папире, требаће вам да све прође чисто. До краја мјесеца Бик коначно може мало да одахне и да не прерачунава сваки динар до сљедеће плате.
Савјет за вас, Бикови: немојте одмах улагати у кола или реновирање. Енергија је добра за штедњу и један мали, паметан потез, рецимо затварање старе картице.
Стријелцу храбрости никад није мањкало, а сада треба само да каже да. У првој половини октобра стиже пословни предлог, додатни ангажман или хонорарни посао са сумом већом од мјесечне плате. Петак је најјачи дан, тада се разговор помјера са кафе на конкретан договор.
Немојте се цјенкати испод онога што вриједите. Стрелци из пристојности често спусте цифру, па се посље љуте мјесец дана. Тражите пуну цијену, друга страна је већ одлучила да пристане.
Рођени у знаку Водолије су овог пута фаворити космоса да се обогате до 1. октобра, и то преко игара на срећу, насљедства или нечега што је неко други започео. Ових дана отвара се мали прозор у коме се исплати уплатити тикет, лутрију или се јавити на наградну игру за коју сте скоро заборавили.
Бројеви који вам се понављају у животу, датум рођења дјетета, кућни број, година вјенчања, вриједни су да заврше на папиру. Водолије ријетко вјерују у срећу, па је баш зато и прескачу. Овај пут немојте.
Највећи проблем није срећа, проблем је непажња. Позив се пропусти јер се помисли да је реклама, а понуда се одбије јер дјелује превише добро. Отворите мејлове које иначе бришете, јавите се на непознате бројеве и прочитајте услове прије него што кажете не.
Срећа за Бика, Стрелца и Водолију стиже кроз обичан канал, не кроз фанфаре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч1
Савјети
1 ч0
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Тренутно на програму