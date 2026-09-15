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Вучић: Слобода је највећа вриједност коју један народ може да има

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15.09.2026 12:36

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Предсјендик Србије Александар Вучић
Фото: Screenshоt

У Палати Србије почела је церемонија одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Предсједник Србије Александар Вучић уручује одликовања.

"Драги пријатељи, данас смо се окупили да прославимо наше васкрснуће и нашу слободу. Ма гдје тренутно живјели, у отаџбини или расути широм свијета, овај дан није обичан дан, данас је дан када се заустављамо и скидамо капе. Желио бих да се захвалим руководству Републике Српске и предсједнику Додику што заједно обиљежавамо овај дан", навео је на почетку свог обраћања Вучић.

Предсједник Србије је посебно нагласио односе са Републиком Српском, истичући да су јединство и сарадња кључни за опстанак народа.

"Између Србије и Српске није било никаквих трзавица. Увијек смо морали да будемо једни уз друге. Некада смо имали блокаде на Дрини, пљуштале су оптужбе једних на рачун других, а српски народ је због тога само губио. Онако како смо се договорили првог дана, тако смо ту ријеч одржали до данас", поручио је Вучић.

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Тагови :

Александар Вучић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Србија

Република Српска

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