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Ужас у селу Опаљеник: Пронађено тијело са двије прострелне ране на глави

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15.09.2026 13:03

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Ужас у селу Опаљеник: Пронађено тијело са двије прострелне ране на глави
Фото: Envato/travelarium

У селу Опаљеник у близини Ивањице пронађено је тијело М. П. (41), потврђено је за "Телеграф.рс".

Под каквим се тачно околностима догодила ова трагедија званично још увијек није познато.

Према првим незваничним информацијама са терена, на тијелу несрећног мушкарца уочене су повреде у предјелу главе настале усљед дејства ватреног оружја, односно два испаљена метка. Мјештани наводе да је М. П. живио сам.

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Припадници полиције су одмах по пријави изашли на терен и обезбиједили место догађаја. У току је детаљан увиђај којим руководи надлежно тужилаштво, а који би требало да расвијетли све околности и утврди да ли је ријеч о злочину или несрећном случају.

Више детаља о овом случају биће познато по окончању увиђаја и спроведене истраге.

(Телеграф)

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Тагови :

Убиство

пронађено тијело

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