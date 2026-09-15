Лавров упозорава: Господин Макрон тренутно путује

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Француске Емануел Макрон покушаће током посјете Африци да убиједи лидере афричких земаља да не учествују у Самиту Русије и Африке, који ће бити одржан сљедећег мјесеца у Москви, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Господин Макрон тренутно путује Африком и имамо одређене сумње - засноване на одређеним чињеницама - да ће он дати све од себе да одговори наше афричке пријатеље на највишем нивоу од намјере да присуствују Самиту Русије и Африке у Москви сљедећег мјесеца", рекао је Лавров.
Он је додао да се Русија не служи таквим методама и полази од претпоставке да су њени партнери независне и суверене државе.
(Срна)
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