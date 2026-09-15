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Лавров упозорава: Господин Макрон тренутно путује

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15.09.2026 13:35

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Предсједник Француске Емануел Макрон покушаће током посјете Африци да убиједи лидере афричких земаља да не учествују у Самиту Русије и Африке, који ће бити одржан сљедећег мјесеца у Москви, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Господин Макрон тренутно путује Африком и имамо одређене сумње - засноване на одређеним чињеницама - да ће он дати све од себе да одговори наше афричке пријатеље на највишем нивоу од намјере да присуствују Самиту Русије и Африке у Москви сљедећег мјесеца", рекао је Лавров.

Он је додао да се Русија не служи таквим методама и полази од претпоставке да су њени партнери независне и суверене државе.

(Срна)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Француска

Емануел Макрон

БРИКС

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