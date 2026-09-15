Кошарац: Делегација ЕУ сврстала се искључиво на једну страну у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је Делегацији ЕУ да не држи лекције о Дејтонском споразуму, Уставу и владавини права јер су изгубили сваки кредибилитет да се представљају као непристрасан партнер.
Кошарац је навео да су управо Луиђи Сорека и Делегација ЕУ отворено подржавали антидејтонско дјеловање и правно насиље Кристијана Шмита, рушење дејтонског уставног поретка, гажење демократске воље српског народа и политички прогон легитимно изабраног предсједника Републике Српске.
Република Српска
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"Зато су изгубили сваки кредибилитет да се представљају као непристрасан партнер. Сврстали су се искључиво на једну страну у БиХ и то готово увијек против Републике Српске и интереса српског народа", истакао је Кошарац.
Он је подсјетио да је Република Српска настала 9. јануара 1992. године у миру, одбрањена је у Одбрамбено-отаџбинском рату, а Дејтонским споразумом добила је међународну потврду свог постојања и својих уставних надлежности.
Напоменуо је да је Дејтон јасно утврдио да је БиХ састављена од два ентитета и три конститутивна народа и да свако ко подрива ту равнотежу не брани Дејтон него га руши.
"Господо из Делегације ЕУ, Република Српска има свој уставни капацитет и неће одустати ни од једне надлежности која јој припада по Уставу. Не постоји политички притисак, нити било какав процес који нас може натјерати да се одрекнемо својих уставних права", навео је Кошарац на "Инстаграму".
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Истакао је да они не поштују политику Српске, нагласивши да се Српска мора поштовати.
"Српска не тражи ништа више од онога што јој је Дејтоном загарантовано, али неће пристати ни на милиметар мање", категоричан је Кошарац, преноси Срна.
Из Делегације ЕУ навели су да "чврсто стоје уз суверенитет, цјеловитост, уставни поредак и територијални интегритет БиХ".
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