Жупљанин: Срби са обје стране Дрине могу бити поносни - јединство никада није било снажније

Аутор:АТВ редакција
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Срби са обје стране Дрине могу бити поносни на достигнућа у односима Републике Српске и Србије која незаустављиво јачају српско јединство које никада није било снажније, оцијенио је предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин.
"То недвосмислено показује чињеница свесрпске саборности, достојанства и јединства исказаних у одавању почасти и захвалности генералу Ратку Младићу након што је убијен од сатанистичке руке Хашког трибунала. Достигнути ниво јединства може служити на понос српском народу, његовом идентитету, а српска застава, грб и химна су нераскидиви вјечни симболи са којима ћемо градити бољу будућност", поручио је Жупљанин.
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Осврнувши се на синоћњу свечану академију у Бањалуци поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, Жупљанин је оцијенио да је манифестација протекла у истинској свечарској атмосфери, проткана са много љубави и поштовања према српском народу и његовим борцима који су још давне 1918. године створили несаломљиве темеље вјековне тежње српског народа за слободом, као највишим идеалом опстанка.
"У препуној дворани `Борик` синоћ су одјекивале поруке мира и љубави о потреби јачања српског јединства, које није усмјерено ни против кога, о потреби чувања и очувања слободе и националне заставе, која се увијек поносно вијорила у свакој српској побједи, али и поразу. Знали смо да није могуће побиједити и уништити народ који се бори за своју државу, слободу и заставу", истакао је Жупљанин.
Он је оцијенио да је изузетно важно да Република Српска и Србија и ове, као и свих година у будућности заједнички обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе у знак сјећања на пробој Солунског фронта од славне српске војске, саопштено је Организације старјешина Војске Републике Српске.
Жупљанин је нагласио да је српски народ поносан на своје претке и историју, на своју заставу, коју доживљавају као тробојну нит која у нераскидиву заједницу везује српски народ у прошлости, садашњости и будућности.
Република Српска
"Српска и Србија с поносом обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе"
Он је рекао да обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе ни на који начин није могла омести забрана лета авиона којим је у Бањалуку требао стићи предсједник Владе Србије Ђуро Мацут.
"Премијер Мацут је синоћ боравио у Бањалуци као свој на своме и још једном показао да је воља и љубав српског народа јача од свих забрана и мржње која долази из ФБиХ према Републици Српској и српском народу. Они који мрзе нису ни свјесни шта све Срби могу учинити када их на то мотивише заједништво и љубав", нагласио је Жупљанин.
Он је оцијенио да ће мржња и политички дилетантизам министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића нанијети највише штете њему самом, али и БиХ у коју се куне.
Република Српска
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Жупљанин је још једном грађанима Републике Српске и Србије упутио искрене честитке поводом обиљежавања заједничког празника Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
(Срна)
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