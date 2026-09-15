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Савјет министара без консензуса о директорима двије агенције

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15.09.2026 14:29

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Савјет министара без консензуса о директорима двије агенције

Савјет министара БиХ на данашњој сједници није постигао консензус о усвајању дневног реда чиме није усвојена Обавијест о истеку мандата вршилаца дужности двије државне агенције, као ни о избору нових вршилаца дужности директора.

На предложеном дневном реду била је Обавијест о истеку мандата вршиоца дужности директора Агенције за осигурање у Босни и Херцеговини и Информација о истеку периода на које је именован вршилац дужности диоректора Агенције за јавне набаве Босне и Херцеговине.

Самим тим нису именовани вршиоци дужности дужности наведених агенција.

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Таг :

Савјет министара БиХ

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