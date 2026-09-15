Додику и Којићу упућене пријетње, Управа за борбу против тероризма истражује случај

Аутор:АТВ редакција
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Посланик СНСД-а у ПД ПСБиХ Милорад Којић пријавио је МУП-у Републике Српске пријетње упућене њему и предсједнику СНСД-а Милораду Додику на друштвеним мрежама.
У МУП Републике Српске за АТВ је потврђено да су запримили пријаву и да по њој поступа Управа за борбу против тероризма и екстремизма.
"МУП Српске у складу са законом предузима све мјере и радње на идентификацији особе која је упутила пријетње", наводе у МУП РС.
Хроника
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Према сазнањима АТВ-а, Којићу и Додику се поменуто лице јавило путем друштвених мрежа упутивши им пријетње.
"Бошњаци своју идеологију заснивају на тврдњи да је БиХ њихова и да за Србе нема мјеста. Поручујем да за Србе итекако има мјеста и да ће се борити за своја огњишта", каже Којић за АТВ и поручује да вјерује у МУП Републике Српске да ће професионално и у складу са законом предузети све неопходне мјере и радње како би расвијетлили овај случај.
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