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Додику и Којићу упућене пријетње, Управа за борбу против тероризма истражује случај

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15.09.2026 15:19

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Предсједник Милорад Додик, обраћање новинарима након завршетка здружене војне вјежбе са бојевим гађањем "Победник 2026".
Фото: СРНА

Посланик СНСД-а у ПД ПСБиХ Милорад Којић пријавио је МУП-у Републике Српске пријетње упућене њему и предсједнику СНСД-а Милораду Додику на друштвеним мрежама.

У МУП Републике Српске за АТВ је потврђено да су запримили пријаву и да по њој поступа Управа за борбу против тероризма и екстремизма.

"МУП Српске у складу са законом предузима све мјере и радње на идентификацији особе која је упутила пријетње", наводе у МУП РС.

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Хроника

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Према сазнањима АТВ-а, Којићу и Додику се поменуто лице јавило путем друштвених мрежа упутивши им пријетње.

"Бошњаци своју идеологију заснивају на тврдњи да је БиХ њихова и да за Србе нема мјеста. Поручујем да за Србе итекако има мјеста и да ће се борити за своја огњишта", каже Којић за АТВ и поручује да вјерује у МУП Републике Српске да ће професионално и у складу са законом предузети све неопходне мјере и радње како би расвијетлили овај случај.

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Тагови :

пријетње

Милорад Додик

Милорад Којић

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