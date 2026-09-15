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Цвијановић: Србија и Српска јединством исказују своју снагу

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15.09.2026 14:08

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Цвијановић: Србија и Српска јединством исказују своју снагу
Фото: Ustupljena fotografija

Србија и Република Српска обиљежавањем Дана српског јединства, слободе и националне заставе исказују своју снагу и шаљу поруку свим Србима, ма гд‌је живјели, да треба да буду дио овог јединственог славља, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Након што је присуствовала дод‌јели одликовања заслужним појединцима и институцијама у Београду, Цвијановићева је указала на заједништво и идеале јединства, националне заставе и слободе.

Напоменула је да сви Срби треба да буду дио јединственог размишљања о томе шта су научили из прошлости, шта ће радити заједно у будућности и како сачувати оно што се зове и вриједносна и свака друга биолошка супстанца када је у питању српски народ.

"Шта рећи о празнику који у свом називу садржи овако величанствене ријечи као што су слобода, јединство и застава?", рекла је Цвијановићева новинарима.

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Предсједник Србије Александар Вучић је на церемонији у Београду додијелио одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Церемонији у Палати Србија присуствовали су и предсједник Милорад Додик и Његова светост патријарх српски Порфирије, предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут и премијер Републике Српске Саво Минић, предсједници скупштина Србије и Републике Српске Ана Брнабић и Ненад Стевандић. Присутни су били и представници Срба из региона.

(СРНА)

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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