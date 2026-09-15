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Упао у рупу испред куће и умро на лицу мјеста

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15.09.2026 14:47

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Тијело мушкарца пронађено је данас у рупи која је ископана за потребе радова на канализацији у селу Карловчић код Београда, а према незваничним информацијама, он је упао у рупу која се налази испред његове породичне куће.

Полицији је око девет сати пријављено да се у рупи за потребе извођења радова налази старији човјек.

Хитна помоћ одмах је изашла на лице мјеста, али мушкарац није давао знакове живота, те су љекари могли само да констатују смрт.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф, на тијелу нису уочени трагови насилне смрти.

Тијело мушкарца послато је на обдукцију како би било утврђено вријеме смрти, а самим тим и колико је времена провео у рупи.

Полиција је изашла на лице мјеста и извршен је увиђај, а о свему је обавијештено Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пронађено тијело

рупа

Београд

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