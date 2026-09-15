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Скупштина акционара ХЕ на Дрини о докапитализацији ХЕ Бистрица 25. септембра

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15.09.2026 14:41

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Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Привремени Надзорни одбор Хидроелектрана на Дрини заказао је за 25. септембар сједницу Скупштине акционара на којој ће се наћи на два важна питања о Хидроелектрани Бистрица.

Једна од тачака предложеног Дневног реда је докапитализација ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог оснивача Друштва.

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На Скупштини акционара такође би требало да буде разматрана Одлука о усвајању Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању ХЕ Бистрица.

Из Надзорног одбора су истакли да ће уколико не буде могућности да се сједница одржи 25. септембра она бити одржана 2. октобра.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Бистрица

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