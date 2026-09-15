Скупштина акционара ХЕ на Дрини о докапитализацији ХЕ Бистрица 25. септембра

Фото: АТВ

Привремени Надзорни одбор Хидроелектрана на Дрини заказао је за 25. септембар сједницу Скупштине акционара на којој ће се наћи на два важна питања о Хидроелектрани Бистрица.

Једна од тачака предложеног Дневног реда је докапитализација ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог оснивача Друштва. Економија Колико је ХЕ Вишеград у августу произвела струје На Скупштини акционара такође би требало да буде разматрана Одлука о усвајању Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању ХЕ Бистрица. Из Надзорног одбора су истакли да ће уколико не буде могућности да се сједница одржи 25. септембра она бити одржана 2. октобра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.