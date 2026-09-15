Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да Република Српска и Србија с поносом обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе, да славе не само војну побједу већ и биолошки опстанак српског народа.
Вучић, који је данас додијелио одликовања заслужнима, рекао је да је овај празник обавеза да Срби без обзира на границе у будућности остану један народ.
Церемонији у Палати Србија присуствовали су Његова светост патријарх српски Порфирије, предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут и премијер Републике Српске Саво Минић, предсједници скупштина Србије и Републике Српске Ана Брнабић, Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.
Србија
Вучић: Слобода је највећа вриједност коју један народ може да има
Присутни су били и представници Срба из региона.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се 15. септембра, јер је српска војска на тај датум 1918. године пробила Солунски фронт и допринијела распаду савеза Централних сила и завршетку Првог свјетског рата.
Обиљежавање празника установљено је 2020. године како би се ојачало јединство српског народа у Србији и Републици Српској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
24
16
09
16
06
15
49
Тренутно на програму