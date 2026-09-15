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"Српска и Србија с поносом обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе"

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15.09.2026 13:20

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Дан српског јединства, слободе и националне заставе -15. септембар обиљежава се данас у Србији и Републици Српској, а тим поводом предсједник Србије Александар Вучић уручиће одликовања заслужним појединицима и институцијама.
Фото: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да Република Српска и Србија с поносом обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе, да славе не само војну побједу већ и биолошки опстанак српског народа.

Вучић, који је данас додијелио одликовања заслужнима, рекао је да је овај празник обавеза да Срби без обзира на границе у будућности остану један народ.

Церемонији у Палати Србија присуствовали су Његова светост патријарх српски Порфирије, предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут и премијер Републике Српске Саво Минић, предсједници скупштина Србије и Републике Српске Ана Брнабић, Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.

Александар Вучић

Србија

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Присутни су били и представници Срба из региона.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се 15. септембра, јер је српска војска на тај датум 1918. године пробила Солунски фронт и допринијела распаду савеза Централних сила и завршетку Првог свјетског рата.

Обиљежавање празника установљено је 2020. године како би се ојачало јединство српског народа у Србији и Републици Српској.

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Тагови :

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Србија

Република Српска

Александар Вучић

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