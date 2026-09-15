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Кошарац и Ћорић о процесу акредитације код Зеленог климатског фонда

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15.09.2026 13:00

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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац разговарао са директором Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Недељком Ћорићем о процесу акредитације ИРБ-а код Зеленог климатског фонда.
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац разговарао је данас у Бањалуци са директором Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Недељком Ћорићем о процесу акредитације ИРБ-а код Зеленог климатског фонда, као и о пројектима који се већ реализују у сарадњи са овом међународном институцијом.

Кошарац је изјавио Срни да процес акредитације успјешно напредује и да се тренутно налази у фази припреме и предаје драфт верзије апликације.

"Министарство спољне трговине и економских односа ће кроз ГЦф Рединес програм обезбиједити и финансијску подршку од 250.000 КМ, која ће додатно оснажити институционалне капацитете ИРБ-а за процес акредитације", истакао је Кошарац.

Посебно је значајно, каже Кошарац, што ће представници ИРБ Републике Српске и Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара од 6. до 8. октобра учествовати на састанку акредитованих институција ГЦФ-а у Тбилисију, гдје ће бити отворене нове могућности за партнерства и развојне пројекте.

"Наш циљ је снажна, кредибилна и међународно препозната Инвестиционо-развојна банка Републике Српске - институција способна да привлачи значајна средства за одрживи развој, подршку привреди и реализацију стратешких пројеката у интересу Републике Српске", навео је министар спољне трговине и економских односа.

Он је најавио је да ће због тога наставити да пружа пуну подршку ИРБ-у у процесу акредитације, као и у реализацији актуелних и развоју нових ГЦФ пројеката у Српској.

(Срна)

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Тагови :

Сташа Кошарац

Република Српска

Недељко Ћорић

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