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Кинеском званичнику 14 година робије

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15.09.2026 13:50

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Кинеском званичнику 14 година робије
Фото: Unsplash

Суд у кинеској провинцији Шандонг изрекао је данас затворску казну бившем директору Администрације за храну и лијекове Би Ђинквану у трајању од 14 година због узимања мита.

У судском саопштењу наводи се да је оптужени на илегалан начин прихватио више од 8,49 милиона долара у новцу и средствима од 1995. до 2025. године на разним функцијама, укључујући док је био на челу ЦФДА, те високорангирани званичник државног савјета.

Према наводима суда, Ђинкван је прихватио мито ради помоћи фирмама и појединцима у разним ситуацијама, укључујући пословне операције, одоборења и рјешавања пројеката.

Суд додаје да је оптужени признао кривицу и да је изразио кајање.

(Срна)

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Тагови :

Кина

Затвор

Мито

хапшење

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