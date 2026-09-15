Моћна порука из Москве: Без Срба побједа не би била могућа

Аутор:АТВ редакција
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Србију није могуће покорити силом, а српски народ представља један од најбољих примјера отпорности и способности да послије великих историјских искушења постане још јачи, рекла је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Она је на Међународном омладинском фестивалу у Јекатеринбургу подсјетила на оно кроз шта је Србија прошла током 20. вијека, истичући херојство српског народа у Првом и Другом свјетском рату.
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"Српски народ показао је огромно херојство и учинио много за нас и нашу земљу, да бисмо могли да опстанемо и наставимо да се боримо. Без српске подршке у Другом свјетском рату то не би било могуће", нагласила је Захарова.
Она се осврнула и на бомбардовање СР Југославије 1999. године, наводећи да је у самом центру Европе бомбардована суверена земља и да је кориштена муниција са осиромашеним уранијумом.
Према њеним ријечима, последице таквих дејстава нису биле ограничене само на тренутак напада, већ су могле да погоде и будуће генерације.
"Све је то могло да доведе до уништења једног народа, али Србија је прошла кроз та искушења и постала јача. И што је најважније — Србију није могуће покорити силом", поручила је Захарова.
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Она је оцијенила да се Србија сада суочава са другачијим искушењима и нагласила да је важно да им не подлегне, пренио је "Спутњик".
"Видјећемо шта ће Срби учинити. Ако не подлегну искушењима, остаће велики и у вијековима који долазе, као што су њихови преци својом снагом већ исписали странице историје", закључила је Захарова, преноси "Срна".
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