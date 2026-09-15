Ковачевић: Слобода је наша највећа побједа - да славимо своје празнике под нашом српском тробојком

Аутор:АТВ редакција
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Слобода је наша највећа побједа, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
- Слобода да будемо своји на своме, да будемо заједно, јединствени и снажни, да славимо своје празнике под нашом српском тробојком - написао је Ковачевић на Иксу.
БиХ
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Он је нагласио да је најбоље вријеме за Српску, Србију и цијели српски народ пред нама.
- Јединство и слога су наша највећа снага - поручио је Ковачевић.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе празнује се данас, 15. септембра, у Републици Српској и Србији, а установљен је у знак његовања јединства српског народа и националних симбола, као и сјећања на пробој Солунског фронта.
Празнује се од 2020. године, а циљ је прије свега оснаживање јединства између српског народа у Србији и Српској али и јачање култа националне заставе.
Слобода је наша највећа побједа!— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 15, 2026
Слобода да будемо своји на своме, да будемо заједно, јединствени и снажни, да славимо своје празнике.
Под нашом српском тробојком.
Најбоље вријеме за Српску, Србију и цијели српски народ је пред нама. Јединство и слога су наша највећа снага. pic.twitter.com/6cMyIuvEHi
Централна свечаност одржана је синоћ у Бањалуци у присуству званичника Републике Српске и Србије.
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