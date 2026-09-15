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Ковачевић: Слобода је наша највећа побједа - да славимо своје празнике под нашом српском тробојком

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15.09.2026 11:30

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Слобода је наша највећа побједа, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

- Слобода да будемо своји на своме, да будемо заједно, јединствени и снажни, да славимо своје празнике под нашом српском тробојком - написао је Ковачевић на Иксу.

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Он је нагласио да је најбоље вријеме за Српску, Србију и цијели српски народ пред нама.

- Јединство и слога су наша највећа снага - поручио је Ковачевић.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе празнује се данас, 15. септембра, у Републици Српској и Србији, а установљен је у знак његовања јединства српског народа и националних симбола, као и сјећања на пробој Солунског фронта.

Празнује се од 2020. године, а циљ је прије свега оснаживање јединства између српског народа у Србији и Српској али и јачање култа националне заставе.

Централна свечаност одржана је синоћ у Бањалуци у присуству званичника Републике Српске и Србије.

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Тагови :

Радован Ковачевић

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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