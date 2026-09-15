Додик: Српска мора да остане своја и слободна

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска не тражи ништа туђе али неће дозволити да јој одузимају њена права, идентитет и слободу, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, Додик је истакао да Република Српска мора да остане своја и слободна.
"То је завјет генерација које су се бориле да српски народ на овим просторима сам одлучује о својој судбини. Не тражимо ништа туђе и никоме не оспоравамо његова права. Али нећемо дозволити ни да нама одузимају наша права, идентитет и слободу", навео је Додик на Иксу.
Република Српска мора да остане своја и слободна. То је завјет генерација које су се бориле да српски народ на овим просторима сам одлучује о својој судбини.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2026
Не тражимо ништа туђе и никоме не оспоравамо његова права. Али нећемо дозволити ни да нама одузимају наша права,… pic.twitter.com/4eBoMUYWWG
Према његовим ријечима, Српска ће бити јача што више буде чувала своје јединство, националне вриједности и везу са Србијом.
"Јака Србија значи снажнији српски народ, а снажна Република Српска значи сигурну будућност нашег народа", закључио је Додик.
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