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Додик: Српска мора да остане своја и слободна

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15.09.2026 09:22

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Милорад Додик
Фото: ATV

Република Српска не тражи ништа туђе али неће дозволити да јој одузимају њена права, идентитет и слободу, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, Додик је истакао да Република Српска мора да остане своја и слободна.

"То је завјет генерација које су се бориле да српски народ на овим просторима сам одлучује о својој судбини. Не тражимо ништа туђе и никоме не оспоравамо његова права. Али нећемо дозволити ни да нама одузимају наша права, идентитет и слободу", навео је Додик на Иксу.

Према његовим ријечима, Српска ће бити јача што више буде чувала своје јединство, националне вриједности и везу са Србијом.

"Јака Србија значи снажнији српски народ, а снажна Република Српска значи сигурну будућност нашег народа", закључио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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