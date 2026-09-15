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Цијене нафте и гаса на тржишту поново расту

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15.09.2026 09:13

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене енергената на европском и свјетском тржишту настављају раст и цијена сирове нафте типа Брент прешла је границу од 107,50 долара по барелу, док се европски природни гас поново приближио нивоу од око 82 евра по мегават-сату.

Цијена америчке WTI нафте (West Texas Intermediate) тренутно се креће у распону од 103,24 долара по барелу за фјучерс уговоре.

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Европски берзански индекси биљеже благи пад - руски MOEX са падом од 0,61 одсто, француски CAC остао са 0,40 одсто и њемачки DAX са 0,50 одсто.

Цијена TTF фјучерса достигла је 80 евра по мегават-сату.

Амерички индекси забиљежили су благи пад- индекс Дау Џоунс пао је за 0,28 одсто, а S&P за 0,48 одсто.

Вриједност евра према долару на валутном тржишту износи 1,15 долара.

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Цијена злата износи 4.329,95 долара за тројску унцу, уз благи дневни пад од 0,50 одсто.

Цијена пшенице на свјетским берзама износи 720,50 центи за бушел, уз дневни пад од 1,50 одсто.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

гас

цијене нафте

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