Ко то може да купи: Квадрат стана у Бањалуци и до 10.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Цијене некретнина у Републици Српској посљедњих година биљеже значајан раст, а квадрат стана у појединим дијеловима Бањалуке, Бијељине и Источног Сарајева за просјечне грађане постаје све теже приуштити.
Ипак, стручњаци из области некретнина и привреде истичу да су цијене посљедица бројних тржишних фактора, од цијене земљишта и грађевинског материјала до трошкова рада и потражње.
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У Бањалуци просјечна цијена квадратног метра новоградње тренутно се креће око 5.000 КМ, док су у удаљенијим насељима цијене ниже и могу бити испод 4.000 КМ. С приближавањем центру града цијене значајно расту, па се на атрактивним локацијама крећу између 7.000 и 9.000 КМ, док за поједине луксузне станове достижу и 10.000 КМ по квадратном метру, истиче агент за некретнине Милена Лакић.
Она наводи да је посљедњих мјесеци заустављен нагли раст цијена који је раније био готово свакодневна појава.
"Дешавало се да људи погледају стан у понедјељак, одлуче да га купе у сриједу, а када позовемо инвеститора, цијена већ буде већа за 100 или 200 КМ по квадрату", навела је Лакићева за РТРС.
Према њеним ријечима, у посљедњих пола године ипак је забиљежено одређено повећање цијена, посебно због повећане потражње за становима у новоградњи. На потражњу утичу и очекивања грађана у вези са повратом ПДВ-а на прву некретнину.
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Како се истиче, високе цијене нису посљедица само повећане потражње, већ и великих трошкова изградње. У формирање цијене улазе вриједност грађевинског земљишта, пројектно-техничка документација, надзор, грађевински материјал, извођачки радови, ренте, накнаде за уређење земљишта, као и пословни ризик и зарада инвеститора.
Миле Петровић директор Сектора гранских Удружења Привредне коморе Републике Српске указао је да цијене квадрата посљедњих неколико година више не прате раст плата, због чега је, како каже, неопходно размишљати о системским мјерама које би становање учиниле доступнијим.
"Једна од мјера која се посебно издваја јесте поврат ПДВ-а на прву некретнину. Поред тога, као могућа рјешења наводе се олакшавање процедура за добијање грађевинских дозвола, смањење ренти и накнада, као и веће укључивање локалних заједница у обезбјеђивање грађевинског земљишта", додаје Петровић.
Он сматра да би такве мјере могле директно утицати на крајњу цијену коју плаћа купац, али упозорава да није реално очекивати значајнији пад цијена док се не смање улазни трошкови изградње.
"Посебну пажњу купци данас посвећују квалитету градње и поузданости инвеститора. Иако међу грађанима и даље постоји увјерење да је староградња квалитетнија, савремени објекти граде се према прописаним стандардима, уз нове материјале и технологије", додаје Петровић.
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Код куповине стана, осим локације, грађани највише гледају уредност документације, распоред просторија, оријентацију, спрат и квалитет објекта. Због високих цијена квадрата, најтраженији су мањи станови – од 35 до 45 квадрата са једном спаваћом собом, те станови од око 53 до 57 квадрата са двије спаваће собе.
"Један од све већих проблема у новим насељима јесте и недостатак паркинг простора. Док су раније породице углавном имале један или ниједан аутомобил, данас домаћинства често посједују два или више возила. Гаражно мјесто у новоградњи може коштати између 30.000 и 40.000 КМ, што је за грађане који стан купују кредитом додатно финансијско оптерећење", истиче Лакићева.
На тржишту значајну улогу има и дијаспора. Саговорници одбацују тврдње да управо грађани из иностранства подижу цијене некретнина, истичући да цијену одређује инвеститор, односно продавац, док тржиште кроз потражњу одређује да ли ће стан по понуђеној цијени бити продат.
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Дијаспора, како наводе, представља значајну групу купаца, а многи који живе и раде у иностранству некретнину у Републици Српској купују након година штедње, често као дугорочну инвестицију или могућност повратка.
Иако тренутно нема назнака значајнијег пада цијена станова,саговорници оцјењују да би комбинација системских мјера, веће понуде грађевинског земљишта, ефикаснијих процедура и финансијске подршке купцима могла дугорочно учинити некретнине доступнијим просјечним грађанима.
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