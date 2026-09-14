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Програмери више нису најтраженији, за овим мајсторима влада помама

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14.09.2026 07:23

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Majstor, zanatlija
Фото: Unsplash

Послодавци у Србији су у августу, према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ) тражили 13.133 радника, а најтраженији су били бравари за које је оглашено 687 слободних радних мјеста, а за које се нуди, према подацима са сајта Кликдопосла, плата у распону од 130 до чак 200 хиљада динара.

Слиједе чистачи просторија, и то хотела, канцеларија, тоалета са 594 конкурса за посао, оператери на линијама за аутоматску производњу са 555.

Некада најтраженији програмери, у августу су били на четвртом мјесту, са 531 оглашеним слободним радним мјестом.

Тражено је 300 редара, 271 радник на утовару и истовару, 263 лична пратиоца дјеце са инвалидитетом или сметњама у развоју.

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Грађевински радници су традиционално тражена бранша, па на листи најтраженијих занимања слиједе тесари за које су расписана 244 слободна радна мјеста, зидари са 242 мјеста и мануелни радници за нискоградњу са 221 конкурсом.

На другој страни листе, гдје је потражња била мала, истиче се више од 20 занимања за које је расписан једноцифрен број радних мјеста.

Тако је у августу, између осталих, тражено мање од 10 наставника руског језика, водоинсталатера, аутомеханичара, дефектолога, архитеката, стоматолога, ветеринара, фармацеута, пекара.

Од укупног броја тражених радника, за њих 8.905 нуђен је радни ангажман на одређено вријеме а за 3.713 радника на неодређено вријеме.

На евиденцији незапослених у августу је било 330.453, од чега су већину чиниле жене – 186.501, преноси Курир.

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Тржиште рада

посао

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