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Мушкарац тешко повријеђен у новом нападу ајкуле, плажа затворена

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14.09.2026 11:13

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Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).
Фото: pexels/GEORGE DESIPRIS

Мушкарац стар око 50 година тешко је повријеђен у нападу ајкуле на плажи Гленфилд, сјеверно од Џералдтона у Западној Аустралији, и хитно је пребачен у болницу.

Како су саопштиле власти, мушкарац је сурфовао на плажи јутрос око 9.45 часова по локалном времену када га је угризла ајкула, навео је Еј-би-си.

Портпарол Здравствене службе Западне Аустралије рекао је да је повријеђени мушкарац у тешком, али стабилном стању.

Званичници су са мјеста догађаја уклонили тешко оштећену даску за сурфовање, која се тестира како би се утврдила врста ајкуле.

Плажа је затворена, а становници су позвани да избјегавају то подручје.

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Посланица из Џералдтона и помоћница министара рибарства Кирили Вар рекла је да од власти и владе тражи додатне детаље о инциденту.

У Западној Аустралији су се ове године догодила два смртоносна напада ајкула.

Тридесетосмогодишњи мушкарац из Перта Стивен Матабони погинуо је у мају током подводног риболова код острва Ротнест, док је почетком јуна 35-годишњег рониоца Данијела Турпина усмртила ајкула дуга 4,5 метра у близини острва Мајклмас, код обале Олбанија, преноси Б92.

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Тагови :

Ајкула

напад ајкуле

Аустралија

морски пас

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