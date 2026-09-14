Мушкарац тешко повријеђен у новом нападу ајкуле, плажа затворена

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац стар око 50 година тешко је повријеђен у нападу ајкуле на плажи Гленфилд, сјеверно од Џералдтона у Западној Аустралији, и хитно је пребачен у болницу.
Како су саопштиле власти, мушкарац је сурфовао на плажи јутрос око 9.45 часова по локалном времену када га је угризла ајкула, навео је Еј-би-си.
Портпарол Здравствене службе Западне Аустралије рекао је да је повријеђени мушкарац у тешком, али стабилном стању.
Званичници су са мјеста догађаја уклонили тешко оштећену даску за сурфовање, која се тестира како би се утврдила врста ајкуле.
Плажа је затворена, а становници су позвани да избјегавају то подручје.
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Посланица из Џералдтона и помоћница министара рибарства Кирили Вар рекла је да од власти и владе тражи додатне детаље о инциденту.
У Западној Аустралији су се ове године догодила два смртоносна напада ајкула.
Тридесетосмогодишњи мушкарац из Перта Стивен Матабони погинуо је у мају током подводног риболова код острва Ротнест, док је почетком јуна 35-годишњег рониоца Данијела Турпина усмртила ајкула дуга 4,5 метра у близини острва Мајклмас, код обале Олбанија, преноси Б92.
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