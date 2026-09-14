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Полиција моли за помоћ: Нестала Радмила Новаковић

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14.09.2026 10:54

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Радмила Новаковић са подручја општине Угљевик нестала је у петак, 11.септембра, у вечерњим сатима.
Фото: Уступљена фотографија

Полицијска управа Бијељина позива грађане да, уколико уоче лице са фотографије или имају било какво сазнање о кретању исте, то пријаве најближој полицијској станици или на бесплатан број телефона 122.

Полицијској станици Угљевик пријављено је у петак, 11.септембра у вечерњим сатима, да је нестала Радмила Новаковић са подручја општине Угљевик.

Нестала жена је висине око 165 cm, средње грађе, има црну кратку косу и носи наочале за вид. У моменту нестанка на себи је имала сиву дуксерицу са капуљачом дугих рукава, кратку тренерку- бермуде зелене боје и папуче љубичасте боје. Са собом је имала кишобран плаве боје.

Емил Диздаревић

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Полицијски службеници предузимају све потребне мјере и радње на проналаску наведеног лица.

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Тагови :

нестала жена

ПУ Бијељина

Полиција

Помоћ

Радмила Новаковић

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