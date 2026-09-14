Полиција моли за помоћ: Нестала Радмила Новаковић

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Бијељина позива грађане да, уколико уоче лице са фотографије или имају било какво сазнање о кретању исте, то пријаве најближој полицијској станици или на бесплатан број телефона 122.
Полицијској станици Угљевик пријављено је у петак, 11.септембра у вечерњим сатима, да је нестала Радмила Новаковић са подручја општине Угљевик.
Нестала жена је висине око 165 cm, средње грађе, има црну кратку косу и носи наочале за вид. У моменту нестанка на себи је имала сиву дуксерицу са капуљачом дугих рукава, кратку тренерку- бермуде зелене боје и папуче љубичасте боје. Са собом је имала кишобран плаве боје.
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Полицијски службеници предузимају све потребне мјере и радње на проналаску наведеног лица.
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