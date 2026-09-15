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Незгода на магистралном путу Фоча-Гацко, саобраћај обустављен

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15.09.2026 09:56

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МУП Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

На магистралном путу Фоча-Гацко, у мјесту Суха, данас око 09.35 часова догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка аутомобила, потврђено је за АТВ.

У незгоди је на возилима настала материјална штета, док повријеђених лица није било.

Због вршења увиђаја саобраћај је тренутно обустављен.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

обустава саобраћаја

Фоча

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