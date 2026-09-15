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Зенички рудари и њихове породице остали без здравственог осигурања

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15.09.2026 10:35

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Зенички рудари и њихове породице остали без здравственог осигурања
Фото: Танјуг/АП

Завод здравственог осигурања Зеничко-добојског кантона саопштио је да су рудари и њихове породице од данас без здравственог осигурања због дуга рудника према овој установи већег од 175 милиона КМ, истичући да је вријеме да Влада Федерације БиХ преузме пуну одговорност.

Из Завода подсјећају да су свјесни положаја рудара и њихових породица годинама показивали максимално разумијевање и чинили све да не осјете посљедице неизмиривања доприноса, те поручују да више не могу бити финансијски и институционални амортизер за проблем који надилази његове надлежности.

- То више није само дуг неколико привредних субјеката - то је озбиљна пријетња финансијској стабилности здравственог система и свим грађанима који своја права и обавезе уредно извршавају - навели су из Завода.

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Посебно је истакнуто да упркос бројним иницијативама и упозорењима Завода, Влада ФБиХ није предузела кораке којима би се обезбиједило измирење дуговања рудника и трајно ријешио овај проблем.

- Годинама се рударима обећава да ће њихови проблеми бити ријешени. Данас више нису довољна обећања. Потребне су одлуке и конкретни кораци - наводи се у саопштењу Завода здравственог осигурања Зеничко-добојског кантона.

(Срна)

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Тагови :

рудари

ФБиХ

Влада ФБиХ

здравствено осигурање

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