Зенички рудари и њихове породице остали без здравственог осигурања

Из Завода подсјећају да су свјесни положаја рудара и њихових породица годинама показивали максимално разумијевање и чинили све да не осјете посљедице неизмиривања доприноса, те поручују да више не могу бити финансијски и институционални амортизер за проблем који надилази његове надлежности.

- То више није само дуг неколико привредних субјеката - то је озбиљна пријетња финансијској стабилности здравственог система и свим грађанима који своја права и обавезе уредно извршавају - навели су из Завода.

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Посебно је истакнуто да упркос бројним иницијативама и упозорењима Завода, Влада ФБиХ није предузела кораке којима би се обезбиједило измирење дуговања рудника и трајно ријешио овај проблем.

- Годинама се рударима обећава да ће њихови проблеми бити ријешени. Данас више нису довољна обећања. Потребне су одлуке и конкретни кораци - наводи се у саопштењу Завода здравственог осигурања Зеничко-добојског кантона.

(Срна)