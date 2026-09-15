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Опасан вирус хара Србијом: Више обољелих у тешком стању

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15.09.2026 10:59

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Фото: Tanjug/AP/Rick Bowmer

У Србији је откривено још 6 нових случајева грознице Западног Нила, што сада чини укупно 43 заражених особа од овог вируса који преносе комарци. И готови сви су тешко обољели.

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", на територији Србије је, од почетка сезоне надзора, 1. јуна 2026. године, до 13. септембра, регистровано укупно 43 случајева оболијевања од грознице Западног Нила, од чега је 40 случајева са неуроинвазивним обликом болести.

Институт за јавно здравство РС

Здравље

Огласио се Институт за јавно здравство Српске о опасном вирусу

Међу обољелима је 28 особа мушког и 15 особа женског пола. Просјечна старост обољелих је 66,6 година - наводе у Институту "Батут".

(Б92)

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Тагови :

вирус Западног Нила

Србија

вирус

Болест

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