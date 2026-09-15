Додик: На улазу у Београд најједноставнија и најљепша слика онога што јесмо

Аутор:АТВ редакција
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Заставе Србије и Републике Српске једна уз другу дуж пута на улазу у Београд, као најједноставнија и најљепша слика онога што јесмо - један народ, иста историја, иста вјера, иста љубав према слободи, објавио је предсједник Милорад Додик.
Додик је у објави на друштвеној мрежи Икс поручио да границе постоје на картама, а да су припадност, памћење и српска тробојка много старији и јачи од њих.
"Срећан Дан српског јединства, слободе и националне заставе! Живјеле Србија и Република Српска", написао је Додик.
Заставе Србије и Републике Српске једна уз другу дуж пута на улазу у Београд, као најједноставнија и најљепша слика онога што јесмо - један народ, иста историја, иста вјера, иста љубав према слободи.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2026
Границе постоје на картама. Припадност, памћење и српска тробојка много су… pic.twitter.com/L2w4qarJBZ
Србија и Република Српска обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе у знак сјећања на 15. септембар 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, што је довело до распада савеза Централних сила и окончања Првог свјетског рата.
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