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Додик: На улазу у Београд најједноставнија и најљепша слика онога што јесмо

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15.09.2026 10:23

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Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Заставе Србије и Републике Српске једна уз другу дуж пута на улазу у Београд, као најједноставнија и најљепша слика онога што јесмо - један народ, иста историја, иста вјера, иста љубав према слободи, објавио је предсједник Милорад Додик.

Додик је у објави на друштвеној мрежи Икс поручио да границе постоје на картама, а да су припадност, памћење и српска тробојка много старији и јачи од њих.

"Срећан Дан српског јединства, слободе и националне заставе! Живјеле Србија и Република Српска", написао је Додик.

Србија и Република Српска обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе у знак сјећања на 15. септембар 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, што је довело до распада савеза Централних сила и окончања Првог свјетског рата.

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Тагови :

Милорад Додик

Београд

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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