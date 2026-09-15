Стиже ледена катаклизма: Најављена најсуровија зима

Аутор:АТВ редакција
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Грчко предвиђање времена најављује хладну зиму са сњежним падавинама око Божића и два топлотна таласа током љета 2027. године.
Према традиционалним грчким народним посматрањима времена, предстојећа зима могла би да донесе више продора хладног таласа и сњежних падавина, док би током љета 2027. године могла да наступе два продужена топлотна таласа. Прогнозирају се сњежне падавине око Божића и екстремне љетње врућине.
Грчко предвиђање времена је дугорочно посматрање засновано на вијековној традицији, чије присталице на основу одређених дана у години покушавају да процијене вријеме за наредне мјесеце, пише Рузс.
Према прогнози повезаној са именом Фани Хаџигрива, предстојећа зима и љето 2027. године такође могу садржати екстремне временске промјене.
Међутим, важно је напоменути да ово предвиђање не замјењује званичне метеоролошке прогнозе. Научна поузданост прецизних временских прогноза за више мјесеци или чак годину дана унапријед прилично је ограничена.
Према овој прогнози, у предстојећој зимској сезони могу се очекивати значајна колебања температуре и више продора хладног таласа. Предвиђање посебно рачуна на честе сњежне падавине у планинским и брдско-планинским подручјима Европе, али би се у одређеним периодима снијег могао појавити и у нижим предјелима.
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На основу ове прогнозе, један од најзанимљивијих периода зиме могао би да буде око Божића. Према традиционалној прогнози, у другој половини децембра могле би се повећати шансе за снијег. Међутим, тачне локације и трајање сњежних падавина не могу се поуздано одредити на тако дуг рок.
Према предвиђању, јануар 2027. године такође би могао да донесе право зимско вријеме. Након пролазног отопљења почетком мјесеца, поново би могло услиједити захлађење и падавински период.
Један од кључних временских оквира у овој прогнози очекује се између 23. и 25. јануара. Прогноза указује на значајан пад температуре и могућност сњежних падавина чак и у подручјима Велике равнице.
Крајем зиме, у посљедњих десет дана фебруара, може доћи до још једног јаког хладног таласа, прије свега у сјеверним регионима. Међутим, ово је традиционална, дугорочна процјена, а не сигурна метеоролошка прогноза.
Према прогнози, љето би могло да покаже потпуно другачије лице: хладне зимске мјесеце могла би да замјени изузетна врућина.
5–25. јул: Дужи период са високим температурама, током којег се може формирати први значајнији љетњи топлотни талас.
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Између 7–8. и 18. августа: Могао би стићи други, према прогнози још интензивнији топлотни талас, посебно у унутрашњости земаља.
Љетња врућина би могла представљати озбиљан изазов за становништво и инфраструктуру уколико се очекивања остваре. Међутим, тачне вриједности температуре и стварно трајање топлотних таласа не могу се поуздано предвидјети за тако далек период.
Један од учесталих елемената ове прогнозе јесу брзе и нагле промјене времена: након продора хладноће могу услиједити блажи периоди, док у љетњем периоду, након дуготрајне врућине, може доћи до изненадног захлађења и бурнијих временских непогода.
Грчко предвиђање времена представља занимљиву културну традицију која многима пружа узбудљив увид у свијет грчких народних посматрања времена. Међутим, стварни временски услови у наредним мјесецима моћи ће прецизније да се прате на основу краткорочних и средњорочних прогноза званичних метеоролошких служби, преноси Мондо.
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