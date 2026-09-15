Мањи удес направио колапс у бањалучком насељу

Аутор:АТВ редакција
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Велике гужве створиле су се у бањалучком насељу Борик након мањег удеса који се десио јутрос прије девет сати.
До удеса је дошло у Гундулићевој улици, а учествовала су два возила мерцедес.
На мјесто догађаја изашла је патрола полиције.
Због судара су формиране велике колоне возила у оба смјера.
Према незваничним информацијама у удесу нема повријеђених.
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