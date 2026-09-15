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Мањи удес направио колапс у бањалучком насељу

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15.09.2026 09:10

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Судар у Гундулићевој улици
Фото: АТВ

Велике гужве створиле су се у бањалучком насељу Борик након мањег удеса који се десио јутрос прије девет сати.

До удеса је дошло у Гундулићевој улици, а учествовала су два возила мерцедес.

На мјесто догађаја изашла је патрола полиције.

Због судара су формиране велике колоне возила у оба смјера.

Према незваничним информацијама у удесу нема повријеђених.

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Тагови :

судар

удес

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