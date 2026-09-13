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Познато куда ће ићи нова обилазница која ће повезати Челинац и Бањалуку

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13.09.2026 15:38

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Мост у бањалучком насељу Чесма
Фото: ATV

Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић, објавио је на Инстаграму видео у којем је појаснио куда ће ићи траса будуће саобраћајнице која ће повезати Челинац са бањалучким насељем Чесма и новоизграђеним мостом преко Врбаса.

Јанковић је истакао да наведена дионица обухвата новоизграђени мост у бањалучком насељу Чесма, а даље ће ићи кроз улицу Петра Великог, гд‌је је планирана и кружна раскрсница.

"Након ње, саобраћајница се наставља у континуитету преко насипа на десној обали Врбање, затим преко новог моста преко ријеке Врбање те даље пољем до укрштања са улицом Владислава Скарића", навео је Јанковић, додајући да је ово још једна градска саобраћајница која тренутно нема капацитет да прими сав саобраћај.

Даље ће ова траса ићи позадином парцела непосредно иза индустријске зоне Инцела, те излази на локацију између пекаре Бисер, односно спој са магистралним путем М4, Ребровац, Челинац, Котор Варош, између пекаре Бисер и Српске православне цркве.

"И ту планирамо да урадимо кружну раскрсницу. Предстоји нам израда урбанистичко-техничких услова, плана парцелације, а како бисмо могли рјешавати имовинске односе, израду главног пројекта, и да бисмо приступили грађевинским радовима", каже он.

Према његовим ријечима, у најбољем могућем случају, за 12 до 18 мјесеци би могли почети са радовима.

"Финансијска средства смо д‌јелимично обезбиједили, а кад дођу радови, она ће бити потпуно обезбијеђена за изградњу овог дијела заобилазнице. Када је ријеч о капацитету заобилазнице, рачунска брзина је 80 km/h, са двије саобраћајне траке по три метра и двије пјешачке стазе по један и по метар", навео је Јанковић.

Додаје да би укупна ширина саобраћајница била девет метара, као што је у идејном рјешењу.

"Ова траса је усвојена након израде четири идејна рјешења и показала се као најповољнија, тј. захтијевала би најмање рјешавања имовинско-правних односа, односно не би се уклањао ниједан објеката на постојећој и на новој дионици", истиче он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Путеви Републике Српске

Мирослав Јанковић

Бањалука

Дејан Радујковић Челинац

мост у Чесми

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