Република Српска трећа на 21. Отвореном првенству Балкана!

Аутор:АТВ редакција
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Репрезентација Републике Српске, са освојених 88 медаља, од тога 23 златна, 24 сребрна, те 41 бронзана одличја, заузела је треће мјесто на 21. Отвореном првенству Балкана џију-џицуу, одржаном у Бањалуци.
Посљедњег дана првенства, домаћи такмичари освојили су 21 медаљу (8 златних, 5 сребрних и 8 бронзаних).
Испред наше репрезентације, у генералном пласману, завршили су првопласирана Црна Гора са освојене 102 медаље, те Румунија са 99 освојених одличја.
Када је у питању такмичење у Свјетском купу у дуо систему и дуо шоуу, које је такође одржано у граду на Врбасу, виђена је потпуна доминација Италијана. "Азури" су освојили 44 медаље, а друго и треће мјесто подијелили су Грчка и Белгија са по десет освојених одличја.
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