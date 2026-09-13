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Република Српска трећа на 21. Отвореном првенству Балкана!

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13.09.2026 16:05

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Репрезентација Републике Српске, са освојених 88 медаља, од тога 23 златна, 24 сребрна, те 41 бронзана одличја, заузела је треће мјесто на 21. Отвореном првенству Балкана џију-џицуу, одржаном у Бањалуци.
Фото: Глас Српске

Репрезентација Републике Српске, са освојених 88 медаља, од тога 23 златна, 24 сребрна, те 41 бронзана одличја, заузела је треће мјесто на 21. Отвореном првенству Балкана џију-џицуу, одржаном у Бањалуци.

Посљедњег дана првенства, домаћи такмичари освојили су 21 медаљу (8 златних, 5 сребрних и 8 бронзаних).

Испред наше репрезентације, у генералном пласману, завршили су првопласирана Црна Гора са освојене 102 медаље, те Румунија са 99 освојених одличја.

Када је у питању такмичење у Свјетском купу у дуо систему и дуо шоуу, које је такође одржано у граду на Врбасу, виђена је потпуна доминација Италијана. "Азури" су освојили 44 медаље, а друго и треће мјесто подијелили су Грчка и Белгија са по десет освојених одличја.

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Тагови :

Џију Џицу

Република Српска

такмичење

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