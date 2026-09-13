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Трамп поручио Зеленском да престане са нападима

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13.09.2026 16:44

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Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је украјинског предсједника Володимира Зеленског да обустави украјинске нападе на руску инфраструктуру за производњу дизел горива!

Потпуно неочекиван захтјев дошао је уз тврдњу да ти напади доприносе глобалној несташици дизела.

Ове изјаве указују на настојање Трампа да ограничи украјинске нападе на руски енергетски сектор у тренутку када се глобална тржишта горива суочавају са све већим поремећајима у снабдијевању повезаним са америчким ратом против Ирана.

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"Господин Зеленски мора да уради једну ствар. Мора да престане да уништава постројења за дизел гориво у Русији", рекао је Трамп и наставио:

"Нека напада циљеве, али не и дизел гориво, јер изазива несташицу дизела. Разговарали смо са господином Зеленским о томе... Ово није посљедица Блиског истока".

Трампов рат против Ирана избацио је из функције више од 20 одсто капацитета за прераду нафте на Блиском истоку и практично затворио Ормуски мореуз, којим је раније пролазила приближно петина светских залиха нафте.

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Украјинске снаге су 13. септембра напале рафинерије нафте у руском Краснодарском крају и Републици Татарстан, саопштио је Генералштаб Украјине.

Трампов захтјев Зеленском стигао је из Ирске гдје се Трамп налази у дводневној посјети.

(Телеграф)

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Тагови :

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Украјина

Русија

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