Трамп поручио Зеленском да престане са нападима

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је украјинског предсједника Володимира Зеленског да обустави украјинске нападе на руску инфраструктуру за производњу дизел горива!
Потпуно неочекиван захтјев дошао је уз тврдњу да ти напади доприносе глобалној несташици дизела.
Ове изјаве указују на настојање Трампа да ограничи украјинске нападе на руски енергетски сектор у тренутку када се глобална тржишта горива суочавају са све већим поремећајима у снабдијевању повезаним са америчким ратом против Ирана.
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"Господин Зеленски мора да уради једну ствар. Мора да престане да уништава постројења за дизел гориво у Русији", рекао је Трамп и наставио:
"Нека напада циљеве, али не и дизел гориво, јер изазива несташицу дизела. Разговарали смо са господином Зеленским о томе... Ово није посљедица Блиског истока".
Трампов рат против Ирана избацио је из функције више од 20 одсто капацитета за прераду нафте на Блиском истоку и практично затворио Ормуски мореуз, којим је раније пролазила приближно петина светских залиха нафте.
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Украјинске снаге су 13. септембра напале рафинерије нафте у руском Краснодарском крају и Републици Татарстан, саопштио је Генералштаб Украјине.
Трампов захтјев Зеленском стигао је из Ирске гдје се Трамп налази у дводневној посјети.
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