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Ни Мухамед Али га није срушио: Преминуо легендарни боксер херцеговачких коријена

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13.09.2026 17:23

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Џорџ Јуре Чувало
Фото: Screenshot / YouTube

Канадски боксер хрватских коријена Џорџ Јуре Чувало преминуо је у 89. години у Торонту, јављају свјетске агенције.

Чувало је у каријери боксао против највећих имена свог доба. Издржао је свих 15 рунди у два меча против Мухамеда Алија и примао најтеже ударце разорних боксера попут Џоа Фрејзера и Џорџа Формана, али га нико никада није успио срушити.

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Рођен је 12. септембра 1937. у Торонту као син хрватских исељеника из Херцеговине, тачније из околине Љубушког, Стипана и Катице, а у богатој боксерској каријери, коју је окончао 1978. године, имао је чак 73 побједе, 18 пораза и два неријешена меча, преноси Хина.

Чувало је био најпознатији по мечу за наслов свјетског првака у тешкој категорији с Мухамедом Алијем 1966. године, у којем је издржао свих 15 рунди с легендарним Алијем, који је послије признао да је Чувало најчвршћи боксер с којим се до тада борио.

прстен, бурме

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Позната је и легендарна Чувалова изјава након тог меча:

"Након борбе Али је био тај који је отишао у болницу, јер је мокрио крв. А ја сам отишао плесати са супругом".

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Тагови :

Џорџ Јуре Чувало

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