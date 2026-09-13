Ни Мухамед Али га није срушио: Преминуо легендарни боксер херцеговачких коријена

Аутор:АТВ редакција
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Канадски боксер хрватских коријена Џорџ Јуре Чувало преминуо је у 89. години у Торонту, јављају свјетске агенције.
Чувало је у каријери боксао против највећих имена свог доба. Издржао је свих 15 рунди у два меча против Мухамеда Алија и примао најтеже ударце разорних боксера попут Џоа Фрејзера и Џорџа Формана, али га нико никада није успио срушити.
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Рођен је 12. септембра 1937. у Торонту као син хрватских исељеника из Херцеговине, тачније из околине Љубушког, Стипана и Катице, а у богатој боксерској каријери, коју је окончао 1978. године, имао је чак 73 побједе, 18 пораза и два неријешена меча, преноси Хина.
Чувало је био најпознатији по мечу за наслов свјетског првака у тешкој категорији с Мухамедом Алијем 1966. године, у којем је издржао свих 15 рунди с легендарним Алијем, који је послије признао да је Чувало најчвршћи боксер с којим се до тада борио.
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Позната је и легендарна Чувалова изјава након тог меча:
"Након борбе Али је био тај који је отишао у болницу, јер је мокрио крв. А ја сам отишао плесати са супругом".
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