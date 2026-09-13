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Португал тражи новац за козе, али не обичне: Ево због чега су јако важне

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13.09.2026 16:14

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Четири козе стоје поред зида
Фото: Pexels/Kold Shots

Португал је затражио да Европска унија у наредном дугорочном буџету издвоји средства за пољопривреднике који користе козе, овце и говеда за испашу растиња на подручјима са високим ризиком од шумских пожара.

Португалски министар пољопривреде Жозе Мануел Фернандеш изјавио је да би испаша домаћих животиња могла да допринесе смањењу количине растиња које погодује ширењу пожара, наводећи да Португал и поједини региони у Шпанији већ спроводе такве програме.

"Користимо наш национални новац, али то је посао који обављамо за цијелу Европску унију", рекао је Фернандеш за Политико на неформалном састанку министара пољопривреде у Даблину.

Он је оцијенио да спречавање шумских пожара доприноси и смањењу емисија угљен-диоксида.

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Фернандеш је рекао да је 42 одсто средстава Заједничке пољопривредне политике ЕУ намијењено еколошким циљевима.

Он је предложио да се средства за програм испаше обезбиједе из система ЕУ за трговину емисијама, познатог као ЕТС.

"Ако новац из ЕТС-а дајем сектору саобраћаја да смањи емисије, зашто не бисмо дали новац и за овај фонд, у оквиру којег имамо и цивилну заштиту?", рекао је Фернандеш.

Захтјев Португала услиједио је уочи преговора о наредном вишегодишњем буџету ЕУ, док поједине државе чланице заговарају смањење издвајања за традиционалне области, укључујући пољопривреду и кохезиону политику, подсјећа Политико.

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Тагови :

Португал

козе

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