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Вучић: Дан српског јединства подсјећа на снагу која је увијек била у нашем заједништву

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15.09.2026 08:17

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Вучић: Дан српског јединства подсјећа на снагу која је увијек била у нашем заједништву
Фото: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић поручио је данас да Дан српског јединства, слободе и националне заставе подсјећа на снагу која је увијек била у заједништву.

"Дан српског јединства, слободе и националне заставе подсјећа нас на снагу која је увијек била у нашем заједништву", објавио је Вучић на друштвеним мрежама.

Он је истакао да је српска тробојка симбол слободе и поноса, али и обавезе да се Србија чува и гради за будуће генерације.

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"Наша тробојка симбол је слободе и поноса, али и обавезе да чувамо Србију и градимо је још снажнију за генерације које долазе. Живела Србија!", поручио је Вучић.

у Београду уручити одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Церемонији ће присуствовати и премијер Српске Саво Минић.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се 15. септембра, јер је српска војска на тај датум 1918. године пробила Солунски фронт и допринијела распаду савеза Централних сила и завршетку Првог свјетског рата.

Обиљежавање празника установљено је 2020. године како би се ојачало јединство српског народа у Србији и Републици Српској.

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Тагови :

Александар Вучић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Србија

Република Српска

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