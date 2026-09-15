Вучић: Дан српског јединства подсјећа на снагу која је увијек била у нашем заједништву

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић поручио је данас да Дан српског јединства, слободе и националне заставе подсјећа на снагу која је увијек била у заједништву.
"Дан српског јединства, слободе и националне заставе подсјећа нас на снагу која је увијек била у нашем заједништву", објавио је Вучић на друштвеним мрежама.
Он је истакао да је српска тробојка симбол слободе и поноса, али и обавезе да се Србија чува и гради за будуће генерације.
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Дан српског јединства, слободе и националне заставе – уручење одликовања у Београду
"Наша тробојка симбол је слободе и поноса, али и обавезе да чувамо Србију и градимо је још снажнију за генерације које долазе. Живела Србија!", поручио је Вучић.
у Београду уручити одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Церемонији ће присуствовати и премијер Српске Саво Минић.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се 15. септембра, јер је српска војска на тај датум 1918. године пробила Солунски фронт и допринијела распаду савеза Централних сила и завршетку Првог свјетског рата.
Обиљежавање празника установљено је 2020. године како би се ојачало јединство српског народа у Србији и Републици Српској.
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