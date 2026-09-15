Детаљи вршњачког насиља: Трпјела ужасно насиље, па потегла нож

Аутор:АТВ редакција
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Кантонално тужилаштво у Тузли спроводи истражне радње да би се утврдиле све околности догађаја у основној школи у Горњој Тузли када је 15-годишњакиња нанијела повреде малољетном лицу, а посебно се провјеравају информације да је дјевојчица била изложена вршњачком насиљу.
Из извора блиских породици малољетне дјевојчице је раније речено да је двије године трпила вршњачко насиље и да су јој говорили да је четникуша, Српкиња, “невјерница”.
Како су навели, то насиље је трпила баш од дјевојчица којима се физички супротставила.
Из Кантоналног тужилаштва су навели да се провјере спроводе у одвојеном предмету саслушањем особа које о томе имају релевантна сазнања, прибављање потребне документације и других релевантних података.
Треба да буду утврђене све околности да ли у чињењу или нечињењу одговорних особа има елемената кривичног дјела и потом ће бити донесена тужилачка одлука.
"Кантонално Тужилаштво и Управа полиције МУП-а Тузланског кантона у потпуности поступају у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ", навели су из Тужилаштва.
Подсјетили су да је судија за малољетнике Општинског суда Тузла одредио једномјесечни притвор петнаестогодишњакињи из Горње Тузле због сумње да је у стицају починила кривична дјела покушај убиства и покушај наношења тешких повреда у којој су повријеђене двије дјевојчице из исте школе.
Општински суд је одредио притвор на приједлог тужиоца кантоналног тужилаштва, а према малољетници је отворен припремни поступак.
Из Тужилаштва су напоменули да се притвор према малољетнику предвиђа као крајња мјера, уз задовољавање свих општих и посебних разлога за одређивање притвора, што је у конкретном предмету случај.
Дјевојчици је стављено на терет да је 4. септембра у просторијама Основне школе “Горња Тузла” ножем нанијела тешке повреде опасне по живот једном малољетном лицу, те покушала нанијети тешке повреде другом малољетном лицу.
Извор Срни испричао је раније да је са узнемиривањем дјевојчице, прозивкама којима је била изложена, управа школе упозната на вријеме, али су са њихове адресе стизала увјеравања како се то више неће поновити.
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