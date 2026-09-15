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Грађани ФБиХ о бојкоту српских производа: Купујемо оно што је јефтиније

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15.09.2026 13:18

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Фото: Pexel/ Sandin Redzo

Питали смо грађане Сарајева да ли подржавају позив на бојкот производа из Србије. Неки грађани сматрају да треба подржати бојкот, док један дио грађана мисли да је бојкот чиста глупост.

"Не подржавам никакав бојкот, али увијек гледам одакле су и највише купујем наше производе, босанске", рекла је једна од грађанки Сарајева за АТВ.

Док други гледају на производима декларације, остали више пажње обраћају на цијене производа, како би јефтиније прошли.

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"Купујемо сви шта је јефтиније, купујемо шта нам се свиђа, шта нам је приступачније", јасна је била једна од грађанки, док је друга госпођа додала да је позив на бојокот српских производа чиста глупост.

Већини грађана изгледа ипак није до бојкота, већ размишљају како ће да преживе у мјесецу гдје им је за основну потрошачку корпу потребно доста новца.

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Тагови :

Сарајево

позив на бојкот у Источном Сарајеву

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